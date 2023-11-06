Синоптик Ильин рассказал о мощной магнитной буре на Земле

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Вечером и ночью 5 ноября россияне могли наблюдать в небе кроваво-красные следы северного сияния.
Неожиданность этого явления заключается в том, что это происходило и на юге страны – в республиках Донбасса, в Крыму, на Кавказе. Синоптик Александр Ильин сообщил РЕН ТВ, с чем это связано. Ранее появилась информация, что Землю накроют жесточайшие магнитные бури, которые произойдут из-за вспышки на Солнце. По данным ученых, очаг по размерам превосходил территорию РФ.
По его словам, выбросы средней мощности способны достать до средних широт, а малые выбросы достигают только полюсов. Если сияние не вызвано человеческим влиянием, то речь может идти об огромной вспышке на Солнце.
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«По фотографиям можно предположить, что это действительно результат коронарного выброса, связанного со всплесками на Солнце. Если это полярное сияние действительно связано со взрывами на поверхности Солнца, то это самый высокий класс по мощности», – говорит Александр Ильин.
«В основном такие магнитные излучения действуют на радиопередачи, которые работают в длинноволновом диапазоне, в том числе системы навигации», –резюмировал Александр Ильин.Читайте также:
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Мария Фирсова