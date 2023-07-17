Синоптик Ильин рассказал о резком похолодании в Москве на этой неделе

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По его словам, в понедельник днем температура воздуха в Москве и области поднялась до 24–29 градусов тепла. Во вторник, день начнется с жаркой погоды, а к вечеру тпоявится холодный воздух с северо-запада, температура воздуха опуститься до плюс 18–20 градусов.
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