Синоптик Ильин рассказал о самом тёплом дне на этой неделе

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Но тепло будет кратковременным. По словам собеседника «Вечерней Москвы», уже в четверг вновь ожидается похолодание. Температура воздуха не превысит 16 градусов, а в выходные она опустится ещё ниже.
Ранее стало известно, что уже с 3 октября в Москве начнут включать отопление. Сначала тепло поступит в школы, детские сады и больницы, затем – в жилые дома и офисы и в последнюю очередь в промышленные и торговые объекты.
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