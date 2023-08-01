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Синоптик Ильин: «В первые выходные августа к нам вернется июль»

01 августа 2023, 16:58

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что на грядущих выходных Москву ожидает тёплая июльская погода без сильных осадков.

«Можно сказать, что в первые выходные августа к нам вернется июль. Температурные значения будут достаточно высокие — от 24 до 29°C. Местами на юге и юго-востоке Москвы могут подняться выше 29°C», — объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

При этом, он отметил, что в некоторых частях Московкой области возможны дожди и даже грозы.

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#погода
#москва
#выходные
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Матвиенко: в 2023 году введут 10 детских поликлиник и больниц
01 августа 2023, 16:42

Фото: сайт Кремля

Совет Федерации уделяет особенное внимание вопросам детского здравоохранения, а до конца 2023 года в эксплуатацию введут десять детских поликлиник и больниц. Об этом рассказала председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По её словам, Совет Федерации уделяет особое внимание вопросу детского здравоохранения в регионах. Матвиенко уточнила, что в рамках Десятилетия детства идет активная работа по модернизации инфраструктуры детских медицинских учреждений.

«За эти годы у нас должны быть построены 53 новые больницы, поликлиники для детей, 22 детские больницы (краевые, областные) строятся. В этом году должно быть введено еще десять, и по семи новым мы занимаемся проектированием», - рассказала Матвиенко Путину.

Она подчеркнула, что уже в ближайшие годы детские медучреждения будут полностью модернизированы.

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#больницы
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#медучреждения
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#матвиенко
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Для жителей Московской области доступно приложение «МЧС России»
01 августа 2023, 16:30

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Мобильное приложение «МЧС России» создано в целях доведения до населения информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности.
В мобильном приложении «МЧС России» есть возможность получения гражданами push-сообщений с экстренной информацией. 

Приложение будет отправлять гражданину на телефон уведомление с важной информацией. 

Также, в приложении можно найти памятки действий «Что делать?» в разных экстренных ситуациях, материалы действий по оказанию «Первой помощи», рекомендации по действиям в различных ситуациях «МЧС советует», материалы по детской безопасности «МЧС детям» и другое.

Кроме того, в мобильном приложении можно пройти тесты на различные темы «Проверь свои знания» и ознакомиться с чек-листами «Проверь свою готовность». 

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#рекомендации
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Суперлуние 1 августа 2023: чего ждать от полнолуния и как себя вести
Суперлуние 2023: даты, что можно и что нельзя делать в этот день
01 августа 2023, 16:27

Фото: IStock/UnitedPixels

В августе произойдут два суперлуния подряд. Первое можно будет увидеть 1 августа, а второе — 31-го числа. Подробнее о том, что можно и чего нельзя делать в эти дни, и как луна влияет на человека, читайте в материале «Радио 1».

Что такое суперлуние

Суперлуние — это явление, при котором Луна находится на своей орбите ближе всего к Земле. Это делает её ярче, Луна кажется больше обычного. Суперлуние возникает из-за орбиты Луны вокруг Земли, которая является эллиптической, а не круговой. В такие моменты диаметр Луны на небе может быть на 14% больше обычного.

Как суперлуние влияет на людей и мировые события

Несмотря на то, что суперлуние вызывает интерес и удивление, его влияние на людей и мировые события мало связано с научными фактами. Однако некоторые люди утверждают, что суперлуние может влиять на настроение, сон, эмоциональное состояние и поведение. Считается, что во время супер Луны в группе риска находятся люди с психическими и неврологическими заболеваниями. В этот период у них обостряется течение болезни.  

Часто люди в суперлуние становятся агрессивными и раздражительными, рассеянными и тревожными, беспричинно конфликтуют, впадают в депрессию, у некоторых проявляются суицидальные наклонности.

Также Луна может вызывать перепады давления в атмосфере, что сильно ощущают люди с повышенным и пониженным давлением.

Суперлуние 1 августа 2023 — почему его называют Осетровой Луной

Суперлуние 1 августа имеет несколько названий. Это явление называют Луну в этот день называют урожайной, фруктовой, кукурузной, рисовой или черешневой. Эти названия связаны со временем сбора урожая или с индейскими корнями. Но наиболее распространённое название первого полнолуния августа — «осетровое». Его придумали индейцы Северной Америки, потому что август считался очень удачным для ловли осетра.

Как себя вести во время суперлуния

Полная луна оказывает сильное влияние на психо-эмоциональное состояние человека. В период суперлуния могут обостриться хронические заболевания. Поэтому в период полнолуния важно остерегаться некоторых вещей.

В суперлуние рекомендуется не вступать в конфликты, избегать провокаций и не брать деньги в долг. Также не следует в этот период начинать новые дела и работу, употреблять алкоголь и тяжёлую пищу.

А вот если вы решили завершить все начатые дела в суперлуние – это хорошая идея. Период как раз подходит для того, чтобы навести порядок и выбросить старые вещи, помириться с близкими и друзьями. 

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#здоровье
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Воробьёв: очистные сооружения в Щёлкове запустят на полную мощность досрочно
01 августа 2023, 16:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Очистные сооружения в Щёлкове запустят на полную мощность досрочно – в ноябре. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход завершение работ.
Это самые крупные очистные в Подмосковье, работа которых охватывает более 700 тыс жителей четырёх городских округов – Пушкино, Щёлково, Королёв и Фрязино. Построенный более полувека назад объект не справлялся с нагрузкой. Это привело к появлению неприятного запаха, на который жаловались жители.
 
Реконструкция стала самой масштабной в рамках нацпроекта «Экология». Завершить работы планировали в 2024 году, но уже сейчас готовность составляет 99%. 
«Это очень масштабная программа в рамках национального проекта, которая спасла огромное количество городов Подмосковья. Здесь, в Щёлкове, была весьма сложная ситуация, особенно летом. Невозможно было находиться на улице из-за запаха. Президент инициировал нацпроект, и сегодня ведётся масштабная модернизация очистных. В Щёлковские инвестировано порядка 18 млрд рублей. Строители сдают объект досрочно. Жители уже могут спать с открытыми окнами», – сказал губернатор. 
Он подчеркнул, что правительство также поддержало модернизацию очистных в Дубне и Серпухове. Следующий по плану – Павловский Посад. Везде будут применены современные технологические решения. Оборудование – полностью отечественное, а иногда и подмосковное. 
 
На Щёлковских очистных сооружениях обновили всю систему, обеспечили ультрафиолетовое обеззараживание, усовершенствовали технологию очистки. Мощность объекта выросла на 25%.
«У нас поменялась схема очистки. Она исключает плохо пахнущую фракцию первичных отстойников. Ещё одна инновация – доочистка. Здесь стоят фильтры, на которых оседают остаточные взвеси, выходящие из вторичных отстойников. И одна из самых инновационных технологий – УФ-обеззараживание. Оно заменило хлорирование воды. Ультрафиолет безопасен для биофлоры водоёмов и уничтожает 99% болезнетворных бактерий – стафилококки, кишечные палочки», – рассказал главный инженер проекта Денис Еркаев.
Сегодня мощность Щёлковских очистных сооружений – 160 тыс кв м в сутки. На полную мощность – 400 тыс «квадратов» – планируют выйти в ноябре.
«Я присутствовала на встрече с губернатором в конце 2020 года, когда здесь ещё была большая стройка. Это грандиозное сооружение, говорю это как инженер-проектировщик. Масштаб модернизации поражает. А главное, совсем не чувствуется запах», – сказала местная жительница Валентина Моренова.
С 2020 года в Подмосковье завершена реконструкция четырёх крупных очистных сооружений – в Подольске, Шатуре, Одинцове и Мытищах. Это повлияло на жизнь 435 тыс человек.  

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#подмосковье
#московская область
#щёлково
#очистные сооружения
#экология
#андрей воробьёв
#губернатор
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С монумента «Родина-мать» в Киеве полностью демонтировали герб СССР
01 августа 2023, 16:17

Фото: iStock/Aleksandr Mokshyn

В Киеве завершился демонтаж советского герба со щита монумента «Родина-мать». Об этом сообщают украинские СМИ.
Издание УНИАН отмечает, что демонтаж завершён, теперь начнутся дальнейшие работы. Журналисты информагентства назвали это событие «концом эпохи».

Демонтировать герб собирались ещё в 2015 году, но постоянно откладывали из-за высокой стоимости. Также были опасения по поводу нарушения устойчивости монумента.

13 июля этого года государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины дала разрешение на проведение снятия символики.

Исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев сообщил, что герб будет помещён в музей, посвящённый участию Украины во Второй мировой войне.

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#музей
#памятник
#ссср
#киев
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Бизнесмен Андрей Ковалёв провел встречу с предпринимателями Дубны
01 августа 2023, 15:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В наукограде Дубна провели бесплатную бизнес-лекцию от лидера Общероссийского движения предпринимателей, владельца группы компаний «Экоофис» и усадьбы Гребнево Андрея Ковалёва
Андрей Ковалёв выступил в Дубне перед аудиторией, заинтересованной в развитии бизнеса. Встреча прошла в формате диалога, где каждый мог задать свой вопрос, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Дубна. 
«Обсудили стартапы и надзорную деятельность, много говорили о мерах поддержки предпринимательства: наш гость отметил, что в Московской области созданы лучшие условия для бизнеса, по сравнению с другими регионами. У меня также состоялась беседа с Андреем Ковалёвым о программах поддержки малого и среднего бизнеса, о планах по развитию наукограда», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.

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#оэз дубна
#служба
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В Москве госпитализирован народный артист России Назаров после падения в метро
01 августа 2023, 15:47

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Народный артист России Юрий Назаров попал в больницу после того, как неудачно упал на станции «Полежаевская» в столичном метрополитене. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, 86-летний Назаров неудачно упал на станции метро Полежаевская. После этого актера экстренно отвезли в медицинское учреждение с подозрением на перелом ноги. Однако после проведенного обследования выяснилось, что у мужчины ушиб бедра.

Актёр снимался в фильмах «Прощание славянки», «Маленькая Вера», «Казачья быль» и многих других. Также у него было множество ролей в российских сериалах.

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#метро
#мужчины
#станции
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Лукашенко хочет оставить бойцов «Вагнера» в белорусской армии
Лукашенко заявил о желании оставить бойцов «Вагнера» на контракте в армии Белоруссии
01 августа 2023, 15:20

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что хочет оставить бойцов ЧВК «Вагнер» на контрактной службе в армии Белоруссии, его слова приводит пресс-служба президента Республики Беларусь.
«Это была моя инициатива (разместить бойцов «Вагнера» в Белоруссии), и я не жалею. Я хочу оставить этих ребят в вооруженных силах нашей страны. И, отталкиваясь от них, более активно создавать контрактную армию», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.

Белорусский лидер также призвал граждан страны не переживать насчет повышенного внимания к боевой подготовке, которое заметно возросло в последнее время. По его словам, если враг будет видеть, что в случае конфликта понесет «невосполнимые потери», то не решится нападать.

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#александр лукашенко
#армия
#белоруссия
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Житель Львова получил штраф за прослушивание песни Лепса
01 августа 2023, 15:13

Фото: istockphoto/JARAMA

Суд во Львове признал молодого мужчину виновным в мелком хулиганстве и назначил ему штраф в размере 51 гривны (около 1,3 доллара). Вина Лукьяна Зайцева состояла в том, что он с друзьями громко слушал песню Гриогрия Лепса в центре города.
Инцидент произошел еще 7 мая. Местный журналист сделал замечание водителю и пассажирам иномарки, которые на полной громкости слушали песни Лепса на русском языке. Те отказались, и тогда журналист начал снимать происходящее на телефон, передает украинское издание Zaxid.net. По его словам, Зайцев пытался выбить у него из рук телефон и ударить его по лицу.

Суд предсказуемо признал львовянина виновным. Ранее там же, во Львове, также был осужден юноша, который публично пел песни Виктора Цоя. В последнее время украинские власти начали активную борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что киевское руководство давно и целенаправленно проводит в стране политику агрессивной дерусификации.

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#суд
#телефон
#журналист
#сергей лавров
#мид
#инцидент
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