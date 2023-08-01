Синоптик Ильин: «В первые выходные августа к нам вернется июль»

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Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что на грядущих выходных Москву ожидает тёплая июльская погода без сильных осадков.
«Можно сказать, что в первые выходные августа к нам вернется июль. Температурные значения будут достаточно высокие — от 24 до 29°C. Местами на юге и юго-востоке Москвы могут подняться выше 29°C», — объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.
При этом, он отметил, что в некоторых частях Московкой области возможны дожди и даже грозы.
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