Синоптик Котилевская рассказала о погоде в субботу

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Синоптик Котилевская сообщила, что в субботу в Москве ожидаются кратковременные дожди и до плюс 25 градусов
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская сообщила, что в субботу в Москве ожидаются кратковременные дожди, облачная с прояснениями погода и до плюс 25 градусов, передает РИА Новости.
Синоптик добавила, что в Подмосковье максимальная температура составит плюс 21–26 градусов.
Котилевская также отметила, что во второй половине дня будет дуть порывистый ветер.
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Синоптик добавила, что в Подмосковье максимальная температура составит плюс 21–26 градусов.
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Екатерина Коршунова