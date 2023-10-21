Синоптик Леус анонсировал самую холодную ночь в Москве с начала осени

Фото: istockphoto/JonasBrodd
Самую холодную ночь в столице с начала этой осени анонсировал синоптик Михаил Леус.
В своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в субботу, 21 октября, погоду в Москве будет формировать южная периферия холодного скандинавского антициклона.
Дневная температура воздуха в Москве составит 3-5 градусов тепла. Северо-восточный ветер подует со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и достигнет 752 миллиметра ртутного столба, что в рамках нормы.
Гидрометцентр предупредил о морозах в выходные в Московском регионе
Под Можайском пройдёт перенесённый из-за непогоды экологический велозаезд Gran Fondo
К ликвидации последствий непогоды в Подмосковье готовы более 300 бригад энергетиков
«В такой ситуации в небе над регионом будет довольно много слоистых облаков, при этом температурные показатели ожидаются примерно на один градус ниже климатической нормы этого дня», — сообщил Михаил Леус.
«Ночь на воскресенье может стать самой холодной с начала осени, а днем начнутся осадки, преходящие в дожди», —предупредил Михаил Леус.Читайте также:
Гидрометцентр предупредил о морозах в выходные в Московском регионе
Под Можайском пройдёт перенесённый из-за непогоды экологический велозаезд Gran Fondo
К ликвидации последствий непогоды в Подмосковье готовы более 300 бригад энергетиков
Мария Фирсова