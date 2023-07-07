Синоптик Леус: Москва пережила «тропическую» ночь

Фото: iStock/lamyai
Синоптик заявил, что прошлый температурный рекорд был побит в 1954 году. В некоторых районах столицы, согласно метеоданным, температура воздуха не принизила отметки в 20 градусов. За всю историю наблюдений за погодой, подобные показатели зафиксированы не были, заключил Леус.
Читайте также:
Невролог Генералов: Жара может вызывать головную боль у метеочувствительных людей
В РФ предложили переводить работников на удалёнку во время жары
Врач Чернышова рассказала, что поможет снизить вероятность тромбоза в жару