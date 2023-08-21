Синоптик Леус: Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по осадкам за последние 24 года

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Москва в воскресенье, 20 августа, обновила суточный рекорд по количеству осадков, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Помимо 43 миллиметров осадков, выпавших в течение воскресного дня, было ещё 4 миллиметра, которые принесла минувшая ночь — таким образом, суточное количество дождей <...> становится равным 47 миллиметров. Это 60% от нормы августа», — рассказал Леус.Как объяснил специалист, это максимальное значение за последние 24 года метеонаблюдений. В 1999 году тогдашний суточный рекорд составил 18,2 мм осадков.
Ранее сообщалось, что из-за ливня в Москве было затоплено футбольное поле незадолго до матча «Спартака» и «Зенита». Удалось быстро ликвидировать последствия дождя, поэтому он не помешал проведению игры.
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