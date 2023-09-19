Синоптик Леус назвал причину северного сияния в Подмосковье

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Причиной северных сияний, которые могли наблюдать жители Подмосковья в понедельник вечером, стала магнитная буря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Также Леус отметил, что минувшей ночью в Московской области наблюдались заморозки. Так, на востоке Подмосковья, в Черустях, столбики термометров опустились до -0,9°С.
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