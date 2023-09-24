Синоптик Леус рассказал, когда в Москве и Подмосковье наступят холода

Фото: iStock/Noppasin Wongchum
По словам Михаила Леуса, бабье лето в столичном регионе подошло к концу.
О погоде в Москве и Подмосковье сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
В воскресенье Москва окажется под влиянием теплого сектора далекого атлантического циклона, сохраняющего погоду тёплой и сухой, но уже вечером будет сказываться приближение холодного атмосферного фронта. Он принесёт дожди на северо-запад Подмосковья, а потом придёт и в столицу.
Дневная температура воздуха в Москве 24 сентября достигнет 23-25 градусов, по области — 21-26 градусов.
Атмосферное давление будет слабо падать (753 миллиметра ртутного столба).
Читайте также:
24 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день
Россиянам рассказали о продуктах, которые помогут справиться с осенней депрессией
Онищенко призвал меньше «тусоваться» из-за роста заболеваемости в России
В воскресенье Москва окажется под влиянием теплого сектора далекого атлантического циклона, сохраняющего погоду тёплой и сухой, но уже вечером будет сказываться приближение холодного атмосферного фронта. Он принесёт дожди на северо-запад Подмосковья, а потом придёт и в столицу.
Атмосферное давление будет слабо падать (753 миллиметра ртутного столба).
Читайте также:
24 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день
Россиянам рассказали о продуктах, которые помогут справиться с осенней депрессией
Онищенко призвал меньше «тусоваться» из-за роста заболеваемости в России
Мария Фирсова