Синоптик Леус рассказал о погоде в субботу

Фото: iStock/chris-mueller
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в субботу в Москве ожидаются дожди и температура не выше плюс 19 градусов, передают РИА Новости.
По словам синоптика, осадки прекратятся в вечерние часы. Температура в Москве составит плюс 17 - плюс 19 градусов, а в Московской области - от плюс 16 до плюс 21 градуса.
Леус добавил, что атмосферное давление будет ниже нормы и изменений в нем будет мало.
Напомним, Минтранс Подмосковья призывает соблюдать ПДД при ухудшении погодных условий. Минтранс Подмосковья призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемых манёвров. Пешеходам рекомендуется надевать световозвращатели на одежде.
Читайте также:
Минтранс Подмосковья призывает соблюдать ПДД при ухудшении погодных условий
Подмосковные спасатели рассказали, что делать, если гроза застала у водоёма
В Госдуме и Совете Федерации протекла крыша во время ливня
Леус добавил, что атмосферное давление будет ниже нормы и изменений в нем будет мало.
Читайте также:
Минтранс Подмосковья призывает соблюдать ПДД при ухудшении погодных условий
Подмосковные спасатели рассказали, что делать, если гроза застала у водоёма
В Госдуме и Совете Федерации протекла крыша во время ливня
Екатерина Коршунова