Синоптик Леус: Самыми знойными днями в Москве станут 5 и 6 августа

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«Мы ожидаем, что в субботу, 5 августа, впервые за этот год температура в Москве преодолеет отметку плюс 30°C. А самыми знойными днями этой волны жары станут воскресенье и понедельник, 5 и 6 августа. В эти дни воздух прогреется до 31-33°C в Москве и 29-34°C в Подмосковье», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Леус.
При этом он подчеркнул, что окончательные выводы по поводу самого жаркого дня этого лета в Московском регионе можно будет сделать лишь после 1 сентября.
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