Синоптик Леус спрогнозировал рекордно тёплую ночь на 1 ноября в Москве

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Ночь на 1 ноября в Москве может стать самой тёплой для этой даты. Об этом в своём Telegram-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Он рассказал, что циклон, идущий от Финского залива, принесёт в Москву тёплые воздушные массы. Благодаря этому, предстоящая ночь может попасть в тройку лидеров или даже станет самой тёплой для этой даты.
Леус напомнил, что самой тёплой стала ночь на 1 ноября 2008 года, когда температура воздуха составила 7,8 градусов.
По словам синоптика, в предстоящую ночь воздух прогреется от 7 до 9 градусов.
Также специалист рассказал, что прошедшая ночь была на шесть градусов теплее климатической нормы для этого периода и заняла пятое место в списке самых тёплых ночей конца октября с момента начала наблюдений на метеостанции ВДНХ (1949 год). Температура воздуха ночью составила примерно 6 градусов.
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Леус напомнил, что самой тёплой стала ночь на 1 ноября 2008 года, когда температура воздуха составила 7,8 градусов.
Также специалист рассказал, что прошедшая ночь была на шесть градусов теплее климатической нормы для этого периода и заняла пятое место в списке самых тёплых ночей конца октября с момента начала наблюдений на метеостанции ВДНХ (1949 год). Температура воздуха ночью составила примерно 6 градусов.
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Анастасия Чинкова