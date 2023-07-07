Синоптик Леус заявил об опасности для здоровья тропических ночей

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Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что прошедшая в столице тропическая ночь, когда был зафиксирован +21,8 °C тепла, вредна для здоровья
«По данным медиков, тропические ночи опаснее для здоровья, чем жара днём. Если ночью хотя бы немного холодает, то организм успевает отдохнуть от дневной тепловой нагрузки. В условиях тропической ночи этого не происходит, быстрее наступает усталость, ощущается недомогание, возможны обострения хронических болезней», — прокомментировал в беседе с «Вестями Подмосковья» синоптик.
Невролог Василий Генералов заявил, что метеочувствительные люди в жаркую погоду могут начать испытывать приступы резкой головной боли. Причиной этого, как объяснил доктор медицинских наук, является то, что высокая температура воздуха и ультрафиолет влияют на сердечно-сосудистую систему таких людей, из-за чего они чувствуют себя разбитыми и вялыми, и у них часто возникают головные боли.
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