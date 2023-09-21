Синоптик Позднякова назвала причину тёплого сентября в Москве

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Позднякова отметила в беседе с Москвой 24, что с пятницы по воскресенье температура воздуха в Москве поднимется до 25 градусов. Но уже со следующей недели будет заметно похолодание – столбики термометров не поднимутся выше 20 градусов днём и 10 градусов ночью.
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