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Синоптик Позднякова назвала причину тёплого сентября в Москве

Синоптик Позднякова рассказала о погоде в выходные
21 сентября 2023, 13:51
Фото: iStock/yulenochekk

Фото: iStock/yulenochekk

Проходящие мимо Москвы антициклоны способствуют поддержанию тёплой погоды в столице. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В среду, 20 сентября, столбик термометра в Москве поднялся до 24,3 градусов. Последний рекорд за этот день был побит в 1983 году, когда была зафиксирована температура в 23,2 градуса.

Позднякова отметила в беседе с Москвой 24, что с пятницы по воскресенье температура воздуха в Москве поднимется до 25 градусов. Но уже со следующей недели будет заметно похолодание – столбики термометров не поднимутся выше 20 градусов днём и 10 градусов ночью.

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#температура
#циклон
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В Жуковском в преддверии отопительного сезона отремонтируют тепловые сети
21 сентября 2023, 14:40

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым, в рамках которой обсуждался вопрос ремонта теплосетей, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава муниципалитета доложил губернатору, что до начала отопительного сезона 2023-2024 гг. в округе запланирован ремонт тепловых сетей протяженностью 1,8 км. ​Ремонт будет проводится в рамках госпрограммы.

Также специалисты построят блочно-модульную котельную и сети теплоснабжения в оздоровительном лагере «Восток-2».

Также, Юрий Прохоров рассказал, что на территории округа идёт реконструкция ВЗУ № 5, которая позволит обеспечить чистой водой порядка 40 тысяч жителей округа Жуковский.

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#взу
#андрей воробьёв
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Россиянам рассказали, от чего стоит отказаться в день осеннего равноденствия
День осеннего равноденствия нужно проводить в спокойствии
21 сентября 2023, 14:11

Фото: iStock/Arif_Vector

В день осеннего равноденствия важно проявлять гостеприимство и сохранять спокойствие. Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва».
День осеннего равноденствия в этом году выпадет на ночь 23 сентября. Солнце расположится перпендикулярно экватору Земли, сравняв продолжительность дня и ночи. После этой даты день начнёт сокращаться.

Это событие всегда носило сакральный характер. Так, на Руси оно приходилось на празднование Нового года. У славян было принято совершать различные обряды и ритуалы, поскольку считалось, что именно в этот день они приносят наилучший результат. 

«Вечерняя Москва» пишет, что в день осеннего равноденствия следует проявлять гостеприимство, стоит навестить родных и близких, а также приготовить пироги. Помимо этого, следуя обычаям предков, можно обратиться к высшим силам, которые помогут исполнить желаемое.

Также существует и ряд запретов. Поскольку этот день рекомендуется провести в спокойствии, стоит отказаться от уборки, ремонта, крупных покупок, а также не ссориться и не отказывать в помощи нуждающимся в ней.

Существует поверье, что дожди и холод придут не скоро, если в день осеннего равноденствия будет хорошая, тёплая погода. А признаком холодной и снежной зимы считается большое количество желудей на земле осенью. 

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#осень
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#праздник
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#солнце
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В Жуковском специалисты продолжают благоустраивать общественные территории
21 сентября 2023, 14:08

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым, в рамках которой обсуждался вопрос реализации программы благоустройства территорий.  

Глава муниципалитета рассказал, что в округе активно реализуется программа благоустройства. По просьбам жителей специалисты обновили бульвар улицы Маяковского. 

Кроме того, преобразился центр города Жуковский. 

На сегодняшний день специалисты завершили работы в сквере перед бывшим кинотеатром «Звездный». Работы по благоустройству в городском парке продолжаются, завершить II этап благоустройства парка планируют в следующем году. 

«Сейчас идет благоустройство парка культуры. В этом году мы его начали, в следующем — закончим. Это важный момент в жизни города. Планируем благоустроить сквер «28-й квартал». В 2023-м установим там новую площадку. В  следующем году продолжим работы. Также, на сегодняшний день благоустроено много детских площадок, в том числе по вашей программе (11), кроме того, в городском округе Жуковский привели в порядок 30 дворов», — отметил глава округа Жуковский Юрий Прохоров.
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#строительство
#благоустройство
#губернатор
#жуковский
#специалисты
#программа
#андрей воробьёв
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В новом учебном году ЦППК продолжает знакомить детей с правилами безопасности
21 сентября 2023, 13:56

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»

Первый внеклассный урок по правилам безопасности на ж/д инфраструктуре АО «Центральная ППК» провела уже 1 сентября. урок прошёл в средней школе №12 в Орехово-Зуеве.
Компания АО «Центральная ППК» планирует провести ещё два внеклассных урока по повышению знаний правил безопасности на ж/д инфраструктуре.  

Компания создала этот образовательно-игровой проект, повышающий знания детей о безопасности, 3 года назад. С момента создания проекта сотрудники компании провели порядка 100 обучающих уроков и просветили почти 4 тысячи детей.

Компания проводит внеклассные уроки для учащихся младших и средних классов, так и для дошкольников.

На внеклассных уроках сотрудники компании АО «Центральная ППК» рассказывают детям о правилах поведения на железной дороге, а в этом им помогают различные герои мультфильмов — учат ребят, что нельзя выходить за ограничительную линию, спускаться на пути, играть на платформах и не только.

А для закрепления материала сотрудники используют специализированные раскраски и пазлы, которые вручаются по окончании занятий, а спортивные игры, эстафеты, викторины и конкурсы делают процесс обучения ещё увлекательнее.

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#игры
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В Жуковском построят новую скоростную автодорогу, которая пройдет в объезд посёлков
21 сентября 2023, 13:37

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым, в рамках которой обсудили тему развития транспортной доступности в округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава муниципалитета рассказал, что в конце прошлого года в Жуковском специалисты завершили реконструкцию улицы Туполева включая тоннель под площадью Громова, что значительно облегчило путь жителям до Раменского и до Москвы.
«Огромным подарком на Новый год стало то, что вы дали старт движению по Туполевскому шоссе. Жители этого очень ждали. Это дорога для двух наших муниципалитетов — и Раменского городского округа, и округа Жуковский», — отметил глава округа Жуковский Юрий Прохоров.
На сегодняшний день запланировано реализовать строительство и реконструкцию автодороги М-5 «Урал», которая пройдет в объезд посёлков и позволит значительно сократить время в пути. Реализация проекта намечается на 2024 год.

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Андрей Воробьёв провёл работу встречу с главой округа Жуковский.
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#жуковский
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#специалисты
#автодороги
#урал
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ВЦИОМ: Половина россиян не хотят платить за скачивание фильмов
21 сентября 2023, 13:36

Фото: istock / Milos Bjelica

Около 52% россиян не хотят платить за просмотр и скачивание в интернете фильмов, книг и музыки. Опрос провел Всероссийский цент изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и опубликовал результаты на своем сайте.

Только 34% россиян заявили, что авторы фильмов, музыки и книг заслужено должны получать деньги за просмотр их произведений. 

Также, 63% опрошенных считают, что для борьбы с пиратским контентом необходимо устанавливать доступные цены на покупку фильмов, сериалов, книг и прочих продуктов. 23% граждан убеждены в необходимости ужесточения законодательства в отношении пиратского контента.

Аналитики заявили, что за последние 5 лет отношения людей к интеллектуальной собственности поменялось. Так, в 2018 году 71% опрошенных граждан не были готовы платить за медиа-продукты.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 10 сентября 2023 года. В нем приняли участие 1 600 граждан в возрасте от 18 лет. Погрешность исследований с вероятностью 95% не превышает 2,5%. 

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#отношения
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«Автодом»: в России невозможно купить новую иномарку дешевле 1 млн рублей
Рост цен на иномарки в России продолжится до конца года
21 сентября 2023, 13:27

Фото: iStock/Brandon Woyshnis

В ближайшее время на рынке не появятся иномарки стоимостью ниже одного миллиона рублей. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщили в дилерском холдинге «Автодом».
Уточняется, что до конца текущего года цены на автомобили будут повышаться. Это связано с нестабильным курсом рубля и увеличившимися расходами на таможенное оформление. Кроме того, влияют на стоимость удорожание производства, расходы на запчасти и нехватка электронной компонентной базы. 

В свою очередь ГК «АвтоСпецЦентр» сообщила «Газете.Ru», что остановить рост цен на авто и вернуть прежнюю стоимость позволит только локализация производства. В настоящее время российские производители зависят от импорта запчастей из других стран, который в настоящее время происходит с большими трудностями и перебоями. Также необходима стабилизация экономической ситуации в стране и укрепление рубля. 

Как отметил заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев, в настоящее время для россиян наиболее доступна Lada Granta с механической коробкой передач, которую можно приобрести имея ограничение в один миллион рублей. Если речь идёт об иномарках, то самый бюджетный вариант – это китайский Changan Alsvin с роботизированной коробкой передач за 1,6 миллионов рублей. 

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#цена
#иномарка
#россия
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Глава округа Жуковский Юрий Прохоров рассказал о программе расселения аварийного жилья
21 сентября 2023, 13:20

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым, в рамках которой обсудили важную тему, касающуюся расселения из аварийного жилья, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава муниципалитета доложил, что в округе расселение из аварийного жилья ждут 702 семьи (39 домов).

На сегодняшний день, в Жуковском строится новый многоквартирный дом, квартиры в котором после сдачи в следующем году получат 107 семей из 8 аварийных домов.
«Как сказал наш Президент, людей надо вытащить из трущоб. Благодаря вашей программе сегодня строится первый дом под расселение. Сейчас мы ведем переговоры по площадке под второй», — отметил глава округа Жуковский Юрий Прохоров.
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Глава Жуковского рассказал про строительство объектов здравоохранения.
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#семьи
#расселение
#переговоры
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Глава Жуковского рассказал про строительство объектов здравоохранения
21 сентября 2023, 12:54

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым, в рамках которой обсудили тему здравоохранения в округе.

В городском округе Жуковский в сосудистом центре городской больницы появилась новая операционная с современным ангиографом. кроме того, в детской поликлинике округа установили цифровой рентгенаппарат.

Андрей Воробьёв отметил тему здравоохранения очень важной, которой нужно уделить особенно много внимания. 
«Я знаю, что большие работы ведутся по капитальному ремонту стационара и взрослой поликлиники Жуковской областной больницы. Это важные изменения. Очень надеюсь, что всё сделаем досрочно. Прошу курировать это направление», — сказал губернатор в ходе общения с главой городского округа Жуковский.
Глава Жуковского заверил, что работы будут завершены в начале зимы текущего года. 

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Андрей Воробьёв провёл работу встречу с главой округа Жуковский.

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#строительство
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