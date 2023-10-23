Синоптик Позднякова раскрыла, когда в Москве сформируется снежный покров

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Снежный покров до 10 сантиметров может сформироваться в Москве к утру субботы. Об этом в своём Telegram-канале написала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Согласно долгосрочным прогнозам, к концу рабочей недели на столицу обрушится снег. За счёт низких ночных температур земля не будет достаточно прогреваться, поэтому снег на какое-то время задержится на поверхности. Ожидается, что к утру 28 октября снежный покров может местами достигнуть 10 сантиметров.
Синоптик отметила, что по наблюдениям 1961-1990 годов 28 октября считается самой частой датой формирования временного снежного покрова в столичном регионе.
Но Позднякова добавила, что с начала XXI века 28 октября временный снежный покров формировался лишь четыре раза. Самый яркий пример – это 28 октября 2012 года, когда снег продержался на поверхности земли в течение четырёх суток и местами достиг высоты в 12 сантиметров.
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Синоптик отметила, что по наблюдениям 1961-1990 годов 28 октября считается самой частой датой формирования временного снежного покрова в столичном регионе.
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Анастасия Чинкова