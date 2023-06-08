Синоптик Позднякова рассказала, когда в Подмосковье ждать нашествия комаров

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Метеоролог не прогнозирует его до конца июня
Ждать нашествие комаров в Московской области до конца июня не стоит. Дело в том, что погода сейчас неблагоприятна для этих насекомых. Такой прогноз дала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Ранее «Радио 1» сообщало, как жителям Подмосковья спастись в лесу от комаров.
«Погода нам помогает. Май выдался прохладным с дефицитом осадков. Для комаров это совсем не подходящие условия для размножения. До 20 июня в Подмосковье будет нежарко и практически без дождей. Для комаров это некомфортно. А так как им нужно ещё от 7 до 15 дней с момента откладки яиц до вылупления следующего поколения, до конца июня можем спать спокойно», – заверила Позднякова.
Лора Луганская