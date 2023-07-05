Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в конце недели

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Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в конце недели в Москве ожидаются дожди, грозы и температура воздуха до плюс 29 градусов, передает РИА Новости.
Позднякова добавила, что в пятницу и субботу может выпасти до трети месячной нормы осадков.
Позднякова также отметила, что из-за повышенной влажности и высокой температуры воздуха с пятницы погода будет ощущаться дискомфортной из-за низкого содержания кислорода.
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«При грозе порывы ветра будут достигать 12–17 метров в секунду. На температурный режим осадки не повлияют», — рассказала синоптик.
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Екатерина Коршунова