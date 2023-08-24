Синоптик Позднякова: Сентябрь в Москве будет теплее, чем обычно

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«Последние числа августа и начало сентября будут вполне комфортными с температурой выше климатической нормы. И в целом сентябрь обещает быть выше климатической нормы», — отметила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.
Она добавила, что при обычной среднемесячной сентябрьской температуре в 12°C в этом году стоит ожидать 13-13,5°C тепла.
«Однако какая погода будет 1 сентября, пока лишь остается догадываться, так как в силу переменчивости температурного режима вывести точные показатели сложно», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.
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