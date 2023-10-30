Синоптик Позднякова: Среда станет самым тёплым днём в Москве на этой неделе

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Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что среда, 1 ноября, станет наиболее тёплым днём на этой неделе, температура воздуха в этот день достигнет +13°C.
Завтра, во вторник, 31 октября, ожидается переменная облачность, а температура будет до 12°C.
В беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова добавила, что в четверг в столице ожидаются небольшие дожди и переменная облачность, а воздух днём прогреется лишь до 7°C.
А вот выходные, по словам метеоролога, станут солнечными и без осадков.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что сегодня, 30 октября, в Москве возможен ледяной дождь. При этом, по словам специалиста, температура воздуха в городе будет повышаться.
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В беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова добавила, что в четверг в столице ожидаются небольшие дожди и переменная облачность, а воздух днём прогреется лишь до 7°C.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что сегодня, 30 октября, в Москве возможен ледяной дождь. При этом, по словам специалиста, температура воздуха в городе будет повышаться.
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Мелисса Тимофеева