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Синоптик Позднякова: В конце недели мы увидим декабрьское солнце

04 декабря 2023, 14:01
Фото: istockphoto.com/yulenochekk

Фото: istockphoto.com/yulenochekk

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала возвращение солнечной погоды в столицу в конце недели.
«В конце недели при переменной облачности мы увидим декабрьское, низкое, но все-таки солнце, которое создаст дополнительный комфорт при холодной погоде», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

При этом, по её словам, завтра, 5 декабря, дневная температура в Москве составит -10…-12°C.


А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил, что из-за выпавшего в воскресенье снега высота сугробов в Москве выросла практически до 36 см.

«Сугробы стали самими высокими за весь ряд наблюдений. Предыдущий рекорд был в первой декаде 1952 года, тогда высота снежного покрова составляла 27-31 см», — поделился в беседе с RT Шувалов.

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#солнце
#погода
#температура
#москва
#зима
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На «Госуслугах» появилась новая услуга для водителей
На «Госуслугах» запустили платежи через аккредитив при покупке автомобилей
04 декабря 2023, 14:40

Jinda Noipho

Сервис по покупке-продаже автомобилей на «Госуслугах» обновлен. Теперь пользователи портала могут замораживать средства на специальном счете. Об этом сообщили в Минцифрах.
Сделка купли-продажи авто безопасная. При ее заключении покупатель гарантированно получит транспортное средство, а продавец – деньги.

В сообщении ведомства говорится, что комиссии за совершение финансовых операций не предусмотрено. Отмечается, что денежные средства будут доступны к снятию после того, как автомобиль будет зарегистрирован в ГИБДД. К преимуществам нововведения, министерство также отнесло возможность совершения сделки онлайн.

Правила для совершения сделки такие же, как и для ее проведения в очном формате. Обоим участникам договора должно быть более 18 лет.

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#деньги
#автомобиль
#госуслуги
#сделки
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В Подмосковье осталось достроить 69 домов для обманутых дольщиков
04 декабря 2023, 14:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области с начала года решены проблемы 12,3 тыс из 15,7 тыс обманутых дольщиков. Об этом сообщил первый зампред правительства Московской области Максим Фомин.
«Всего в Московской области было 117 тыс обманутых дольщиков. За несколько лет проблема уже была практически решена. У нас стояла задача на 2023 год решить проблему 15,7 тыс граждан. На 1 декабря решена проблема 12,3 тыс. Соответственно до конца года осталось решить проблемы 3,4 тыс человек в 115 многоквартирных домах», – пояснил Фомин во время оперативного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами правительства и главами городских округов
По словам Фомина, нужно достроить 69 домов, а по 46 осуществить выплаты.
«Чтобы решить проблему обманутых дольщиков, необходимо достроить 69 проблемных домов и произвести выплаты гражданам из 46 МКД. В настоящее время проблема большинства обманутых дольщиков решена. Уже введены в эксплуатацию многие знаковые дома. Но проблема остаётся ещё в 22 муниципалитетах. Строительство 69 проблемных домов находится на контроле», – отметил первый зампред. 
Как отметил Фомин, 335 обманутых дольщиков на территории Московской области получат выплаты от инвесторов. 
«Есть категории граждан, которые идут на выплаты за счёт инвесторов. Это 335 граждан в 19 домах и трёх нежилых объектах. Уже принято постановление, которое позволяет отправить средства на депозит в банке Дом.РФ. Граждане могут получить там выплаты. Есть категории граждан, выплаты которым пойдут из федерального фонда. 30 ноября было принято решение по трём жилым комплексам. В течение пяти дней будет публикация протокола, и с 7 декабря начнутся выплаты», – пояснил Фомин. 
Он добавил, что решение по выплатам гражданам из нескольких жилых фондов будет принято 15, 20 и 25 декабря. Для этого существует определённый алгоритм.
 
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#обманутые дольщики
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#жк
#московская область
#подмосковье
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Онкологи назвали популярный продукт, приводящий к раку печени
Онколог Черемушкин: употребление свинины может привести к раку печени
04 декабря 2023, 14:22

Фото: iStock/megaflopp

Самой распространенной формой рака является опухоль печени. Об этом изданию NEWS.ru сообщил врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.
К основным причинам развития множества смертельных болезней, врач отнес алкоголь и вредные привычки. По его словам, этиловый спирт уничтожает гепатоциты, которые составляют 80% массы печени. Кроме того, чрезмерное употребление мяса свинины или утки также негативно скажется на органе. Черемушкин отметил, что стоит отказаться от употребления жирной пищи слишком часто.

Прежде сообщалось о продуктах, которые могут спровоцировать развитие рака поджелудочной железы. Подробнее читайте в материале «Радио 1». 

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#алкоголь
#здоровье
#врач
#питание
#рак
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Многодетные семьи Московской области пользуются 24 мерами поддержки
04 декабря 2023, 14:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье действуют 24 меры поддержки многодетных семей. На это в бюджете заложено 6,5 млрд рублей, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«У нас всего действуют 24 меры поддержки – семь федеральных мер и 17 региональных. Годовой бюджет на их оказание составляет около 6,5 млрд рублей. Есть льготы, которые полагаются всем многодетным семьям без признака нуждаемости. Но есть и дополнительные выплаты, льготы, зависящие от конкретной жизненной ситуации», – рассказала Болатаева на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с правительством региона и главами городских округов.
Она добавила, что в Подмосковье сейчас действуют три меры по улучшению жилищных условий для многодетных семей. 
 
«Сейчас действуют три меры: две федеральные и одна региональная. Это материнский капитал, выплата на погашение ипотеки и региональный сертификат на покупку жилья. Эту льготу координирует Министерство жилищной политики, и ею за 10 лет воспользовались 263 семьи», – отметила министр.
Также регион помогает при сборе детей в школу.
«У нас есть выплаты на школьную форму, бесплатные завтраки и обеды в школе. Первоклассникам из малообеспеченных семей мы дарим рюкзак с набором всех необходимых принадлежностей. Кроме того, для всех детишек предусмотрены сертификаты на кружки и секции», – перечислила глава регионального Минсоцразвития.
Помимо этого, многодетным семьям по электронному удостоверению предоставляются скидки для посещения парков, театров и музеев.
 
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#московская область
#подмосковье
#минсоцразвития мо
#многодетная семья
#дети
#социальная поддержка
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Власти Севастополя назвали сумму ущерба от урагана
Развожаев: ущерб от шторма в Севастополе составил около 6,5 млрд рублей
04 декабря 2023, 13:57

Фото: iStock/AwakenedEye

Ущерб от урагана в Севастополе, который обрушился на регион вечером 26 ноября, оценивается в 6,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на аппаратном совещании.
По его словам, работа по подсчету ущерба продолжается. Местные жители обращаются к властям с заявлениями о компенсации вреда. Развожаев заверил, что все обращения граждан и организаций будут проанализированы. Он также добавил, что адекватность поступивших заявок будет оценена, и власти региона постараются помощь всем пострадавшим в результате стихии. 
 
В ходе совещания было озвучено, что работа по ликвидации последствий ЧП в регионе продолжается. 
 
Напомним, разрушительный ураган обрушился на Крым и Краснодарский край вечером 26 ноября. Порывы ветра превышали 40 м/с. На территории полуострова, в результате стихии погибли пять человек. 

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#чп
#крым
#шторм
#краснодарский край
#ущерб
#жертвы
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В Думу внесли законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных
Турчак: ЕР внесла проекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных
04 декабря 2023, 13:56

Фото: iStock/Galeanu Mihai

Замсекретаря генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что единороссы внесли в Госдуму несколько законопроектов, которые ужесточают наказание за утечки персональных данных. Об этом Турчак написал в своем телеграм-канале.
Отмечается, что будут введены новые составы административных правонарушений, а также увеличатся размеры штрафов. Также злоумышленникам, которые похищают данные, грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам парламентария, многие организации воспринимают личные данные людей в качестве способа заработка и по этой причине не охраняют их должным образом. Турчак заключил, что размер штрафов для должностных лиц — от 800 тысяч до 2 миллионов рублей, для юридических лиц он составит от 3 до 15 миллионов рублей.

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#данные
#путин
#госдума
#единая россия
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Ежегодный прирост числа многодетных семей в Подмосковье составляет 7 тыс
04 декабря 2023, 13:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье каждый год становится на 7 тыс многодетных семей больше, чем в предыдущем году. Такие данные привела министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«У нас в Московской области 107 тыс многодетных семей. Ежегодный прирост составляет 7 тыс новых семей, в которых воспитывается 345 тыс детей. То есть каждый пятый ребёнок в Московской области – из многодетной семьи», – рассказала Болатаева на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с правительством региона и главами городских округов.
Она добавила, что в регионе проживают 278 многодетных семей, в которых сыновья или отцы стали участниками специальной военной операции.
«У нас есть многодетные семьи, в которых сыновья или отцы являются участниками СВО. Всего таких семей – 278 многодетных. Некоторые многодетные семьи принимают к себе на воспитание детей-сирот, и таких у нас больше 150», – отметила Болатаева. 
Министр добавила, что в регионе около 23 тыс семей с невысокими доходами. Им оказывается дополнительная помощь в виде детских пособий и бесплатного проезда. В 3 тыс многодетных семьях проживают дети с инвалидностью. Для них тоже предусмотрены льготы, в том числе выплаты по уходу за детьми-инвалидами.
 
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#семьи
#семьи с детьми
#многодетная семья
#минсоцразвития мо
#социальная поддержка
#губернатор
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
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Матвиенко считает, что запреты абортов не решат проблемы
04 декабря 2023, 13:39

Фото: РИА Новости/Игорь Егоров

Государство не пойдет на запреты и криминализацию в сфере абортов. Необходимо снизить накал риторики.
Об этом сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет», - говорит Валентина Матвиенко. 
Она призывает снизить накал риторики, а также перевести обсуждение в плоскость здравого смысла. По словам сенатора, она с тревогой следит за дискуссией в обществе по теме абортов.

«Такой нездоровый накал, подогреваемый непродуманными, невзвешенными, порой провокационными заявлениями. Некоторые экзотические предложения даже комментировать не хочется», - сказала Матвиенко. 
По мнению сенатора, когда женщина встает перед выбором - рожать ребенка или делать аборт – очень важна поддержка близких людей и диалог с врачами. 

«Нас очень тревожит, что растет количество бесплодных пар. Часть этой проблемы - в том числе в искусственном прерывании беременности женщин, которые потом не могут стать матерью, несмотря ни на какие новые технологии», - объясняет Матвиенко. 
По словам Валентины Матвиенко, зачастую из-за бытовой неустроенности женщины делают аборт, о котором потом жалеют. 

Ранее в Государственной Думе предложили платить врачам, которые отговорят своих пациенток от аборта. Премировать медиков предлагает заместитель председателя нижней палаты парламента Петр Толстой, пишет «Парламентская газета».

«Пусть врач, который отговорил женщину от аборта, получает премию в 20-30 тысяч рублей. Это будет лучшим стимулом спасти жизни нерожденных детей», — говорит Петр Толстой.
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#аборт
#женщины
#валентина матвиенко
#общество
#семья
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В Москву спустя 11 лет придут суровые декабрьские морозы
Синоптик Шувалов рассказал о морозах в Москве на предстоящей неделе
04 декабря 2023, 13:24

Фото: IStock/Pavel Byrkin

На предстоящей неделе в московский регион ворвутся морозы. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Нас впереди ждут крепкие, давно невиданные в декабре морозы. Уже завтра, 5 декабря, днём -8… -13 градусов, потом -10… -15, в четверг -11… -16 и так далее. Ночью у нас ожидаются 20-градусные морозы», — отметил Шувалов.
По словам специалиста, таких декабрьских морозов Москва не видела с 2012 года.

Также синоптик подчеркнул, что снег в Москве прекратит идти. Но благодаря морозам хороший снежный покров сохранится до Нового года.

Напомним, средняя высота сугробов в Москве достигла 36 см, это рекорд за все 145 лет наблюдений. Предыдущий рекорд (30 см) был установлен в 1952 году. 

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#москва
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#морозы
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