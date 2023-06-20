Синоптик предупредила москвичей о резком похолодании

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Синоптик Позднякова: в ночь на 22 июня в Москве похолодает до пяти градусов
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в ночь на 22 июня температура в Москве опустится до пяти градусов, пишет РИА Новости.
Также синоптик добавила, что в последующую ночь в Москве и области погода не изменится.
Повышение температуры следует ожидать с 22 июня, отметила Позднякова.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, когда в Москву придут дожди.
«Ночью 21 июня, самой короткой в году, на высоте 1,5 километра температура воздуха понизится до плюс 5 градусов», — заявила Позднякова.
Повышение температуры следует ожидать с 22 июня, отметила Позднякова.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, когда в Москву придут дожди.
Екатерина Коршунова