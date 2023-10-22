Синоптик рассказал, когда похолодает в Москве и начнутся снегопады

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что неделя в Москве стартует с мощного тепла и осадков, со вторника резко похолодает, а в выходные будут мощные снегопады с формированием внушительного снежного покрова, передает РИА Новости.
Ранее автоэксперт Олег Осипов рассказал в эфире «Радио 1» как правильно выбрать зимнюю резину. Выбирать следует резину не универсальную, а именно зимнюю. Собеседник уверен, что только в таком случае резина будет соответствовать всем требованиям безопасности. Также Олег Осипов призвал автомобилистов обратить внимание на дату выпуска резины.
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