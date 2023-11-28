Синоптик Шувалов: Декабрь начнётся хорошими сугробами и морозами

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Обильный снегопад вернётся в столичный регион уже скоро. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По прогнозам синоптика, небольшой снег будет идти в Москве и Подмосковье до четверга. После этого вернётся антициклон, а вместе с ним и обильные осадки.
Синоптик подчеркнул, что начало декабря подарит сугробы и мороз.
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«Холодный день будет в среду, а в четверг ждём очередной в Подмосковье южный циклон и снегопад, но не такой интенсивный. Общее количество осадков может составить до 5-7 сантиметров в Москве и местами по области до 10 сантиметров. Температура снова подпрыгнет до слабоотрицательных значений около -3 градусов», — отметил Шувалов.
«Потом циклон уйдёт на север, а к нам вернутся морозы. Ночная температура опустится до -10 градусов, а в начале следующей неделе до -18 градусов. Декабрь начнётся хорошими сугробами и морозами», — заключил собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова