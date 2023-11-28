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Синоптик Шувалов: Декабрь начнётся хорошими сугробами и морозами

Синоптик Шувалов пообещал возвращение метели и понижение температуры в Москве
28 ноября 2023, 09:01
Фото: IStock/MahmutSonmez

Фото: IStock/MahmutSonmez

Обильный снегопад вернётся в столичный регион уже скоро. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По прогнозам синоптика, небольшой снег будет идти в Москве и Подмосковье до четверга. После этого вернётся антициклон, а вместе с ним и обильные осадки.
«Холодный день будет в среду, а в четверг ждём очередной в Подмосковье южный циклон и снегопад, но не такой интенсивный. Общее количество осадков может составить до 5-7 сантиметров в Москве и местами по области до 10 сантиметров. Температура снова подпрыгнет до слабоотрицательных значений около -3 градусов», — отметил Шувалов.

Синоптик подчеркнул, что начало декабря подарит сугробы и мороз.
«Потом циклон уйдёт на север, а к нам вернутся морозы. Ночная температура опустится до -10 градусов, а в начале следующей неделе до -18 градусов. Декабрь начнётся хорошими сугробами и морозами», — заключил собеседник.
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#подмосковье
#синоптики
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#мороз
#погода
#зима
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Авито Работа: 73% россиян выбирают работодателя по репутации
28 ноября 2023, 09:00

Фото: IStock/Liubomyr Vorona

Согласно исследованию Авито Работа, 73% россиян обращают внимание на репутацию компании при поиске работы. Опрос есть в распоряжении «Радио 1».
В исследовании принимали участие 10 тысяч человек. 66% из них заявили, что регулярно отслеживают вакансии на сайтах по поиску работы. Наиболее важный критерий выбора работодателя для большинства участников опроса (73%) — это его репутация.
 
Чаще всего россияне обращают внимание на отзывы бывших и действующих сотрудников в Интернете (57%), рекомендации друзей (45%), проверенный профиль компании (31%), рейтинг работодателя на джоб-платформе (29%) и сайт организации (27%).
При этом, 65% респондентов отметили, что не доверяют компании, если у их знакомых был негативный опыт. Ещё 52% заявили, что на отношение к организации влияют негативные отзывы или их отсутствие, 34% обращают внимание на сайт, не вызывающий уверенности, для 32% опрошенных важным критерием является отсутствие подтверждения пройденной проверки профиля работодателя на платформе для поиска работы.
 
Больше всего на наличие отметки о достоверности реквизитов компании-работодателя в профиле на работных сайтах обращают внимание жителей Красноярска (41%), Санкт-Петербурга  (39%), Казани (38%) и Новосибирска (37%), а также в равной степени представителей сегментов IT, консалтинга, медицины, фитнеса (38%) и банкинга (37%).

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#вакансии
#компании
#работа
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Адвокат Мамонов: С 1 декабря водителя могут оштрафовать за летнюю резину
28 ноября 2023, 08:53

Фото: istockphoto/djedzura

С 1 декабря 2023 года инспекторы дорожной полиции смогут штрафовать водителей за использование резины не по сезону. Сумма штрафа составит 500 рублей.
Об этом в разговоре с изданием «Прайм» сообщил адвокат Сергей Мамонов. По его словам, штрафные санкции за управление транспортным средством при наличии неполадок либо условий, при которых его эксплуатация затруднена, оговаривались КоАП и ранее. Но их перечень был уточнен постановлением правительства, вступившим в силу с 1 сентября.

Юрист уточнил, что теперь предъявляемые требования к использованию автомобиля стали более объемными и конкретными. Основное требование касается использование шин в соответствие с сезоном. Запрещено использование шин с шипами противоскольжения в летний период, а также нельзя пользоваться транспортным средством зимой, если на нем не установлены зимние шины.

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#коап
#автомобиль
#штраф
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«Тинькофф Банк» запретил удаленную работу сотрудникам, кроме трех стран
28 ноября 2023, 08:04

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

«Тинькофф Банк» запретил сотрудникам удаленную работу за рубежом. Запрет вступит в силу с 1 января 2024 года и не коснется только трех стран: Белоруссии, Армении и Казахстана.
Об этом «РБК» рассказал источник в кредитной организации. По его словам, работать за рубежом будет запрещено за пределами стран, в которых есть центры разработки. Такие центры присутствуют в Армении, Белоруссии и Казахстане. В банке объяснили это двумя важными причинами.

Во-первых, «Тинькофф Банк» — это системно значимая организация и объект критической информационной инфраструктуры, к которому предъявляются требования Федеральной службы по техническому и экспертному контролю, касающиеся ограничения доступов в тех или иных обстоятельствах.

Вторая причина связана с безопасностью данных. В условиях большого риска атак на IT-инфраструктуру, необходимо предотвращать любые возможности утечки информации, особенно за рубежом. Представитель банка уточнил, что если сотрудник с ноутбуком едет в страну, где нет центров разработки, все критические доступы у него должны быть полностью отключены.

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#it
#ограничения
#безопасность
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В России решили ввести правило выкладки молочной продукции по цветам
«Известия»: в магазинах РФ молочную продукцию будут раскладывать по цветам
28 ноября 2023, 02:58

Фото: iStock/naturalbox

В России готовятся ввести новые правила продажи молочной продукции, пишут «Известия» со ссылкой на документы Роспотребнадзора.
Предложение ведомства заключается в разделении молочной продукции по цветовой кодировке на прилавках магазинов и супермаркетов.

Специалисты Роспотребнадзора предлагают обозначать продукты без заменителей молочного жира зеленым цветом на ценниках, в то время как товары, где молочный жир заменен растительными жирами (например, пальмовым маслом), будут отмечаться оранжевым цветом. По мнению ведомства, необходимо визуально отделять такие товары друг от друга, и для этого можно использовать различные методы.

Идея заключается в избежании смешивания различных продуктов на одной полке. Также предлагается использовать крупные разделители с указанием видов продукции, расположенной на полках.
Отмечается, что Роспотребнадзор уже разработал изменения для своих документов, которые будут использоваться при проверках торговли.

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#роспотребнадзор
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#продукты
#товары
#специалисты
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Путин подписал закон о повышении госпошлин за выдачу загранпаспорта
27 ноября 2023, 23:46

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении госпошлин за получение биометрического заграничного паспорта с пяти до шести тысяч рублей. Эти изменения планируется ввести в действие с 1 июля 2024 года, указано в опубликованном на правовом портале документе.
Согласно закону, подписанному Путиным, с 1 июля 2024 года госпошлина за получение биометрического паспорта вырастет до шести тысяч рублей, а для детей до 14 лет — с 2,5 до трех тысяч рублей.

Этот закон также предусматривает увеличение других государственных пошлин. Например, пошлина за выдачу документа беженцу или за регистрацию иностранца по месту жительства в РФ вырастет с 350 до 420 рублей, за выдачу или продление визы для въезда или выезда из РФ — с тысячи до 1200 рублей, за выдачу визы для многократного пересечения границы — с 1600 до 1920 рублей.

Плата за выдачу приглашения на въезд в РФ увеличится с 800 до 960 рублей, за получение ВНЖ — с пяти до шести тысяч рублей.

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Правнучка Брежнева рассказала о своей пенсии
Вышедшая из психбольницы правнучка Брежнева рассказала о пенсии в 26 тысяч руб.
27 ноября 2023, 23:32

Фото: istockphoto.com/Pornpak Khunatorn

В эфире передачи «Малахов» на канале «Россия» правнучка Леонида Брежнева, Галина Филиппова, рассказала о своей пенсии в размере 26 тысяч рублей.
Она уточнила, что ранее, находясь зарегистрированной по адресу в Звенигороде, получала 12 тысяч.

После переезда в студию в Москве, размер пенсии увеличился.

«И теперь у меня законное медицинское обслуживание», — подчеркнула женщина, которой исполнилось 50 лет.
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#пенсионерка
#женщина
#компьютер
#активисты
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Жуковские волонтёры продолжают участвовать в создании реестра книг библиотек
27 ноября 2023, 21:32

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Команда «Волонтёров Подмосковья» из Жуковского совместно с сотрудниками городских библиотек продолжает работу по созданию электронного реестра имеющихся книг. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что эта важная работа проводится для того, чтобы сформировать в интернете каталог книжного фонда с возможностью поиска.

Так, проводится ревизия книжных фондов, в ходе которой выбираются ветхие, пожелтевшие и повторяющиеся экземпляры, а также невостребованные читателями книги. Эти книги проверяют, сверяют списки, заносят данные в компьютер, а после возвращают книги на места, расставляя их в алфавитном порядке.

Как отметили в пресс-службе, работа является кропотливой, требующей усидчивости, но крайне интересной.

Все желающие стать библиоволонтёрами могут обратиться в любую городскую библиотеку.

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#книги
#компьютер
#данные
#волонтеры
#библиотека
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Жуковские Волонтёры провели профбеседы с жителями о правила ПДД
27 ноября 2023, 21:22

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Команда «Волонтеров Подмосковья» из Жуковского провела профилактические беседы с пешеходами и водителями городского округа о правилах дорожного движения в зимнюю пору. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации г. о.
Так, по выходным волонтёры выходят на самые оживленные перекрестки, чтобы напомнить жителям о необходимости строгого соблюдения ПДД, скоростного режима, а также о необходимости быть внимательными на улице, особенно в зимний период.

Отмечается, что среди основных правил волонтёры напоминают о необходимости носить световозвращатели вечером, чтобы быть заметными на дороге, быть внимательным и аккуратным на поворотах, мостах и эстакадах, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, быть максимально внимательным и снижать скорость в пешеходных местах и во дворах, и, конечно, не употреблять алкоголь будучи за рулём.

Также жителей предупредили об опасности гололёда на дорогах и тротуарах.

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#скоростной режим
#зима
#безопасность
#волонтеры
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Глава Жуковского Прохоров сообщил об усиленной работе коммунальных служб
27 ноября 2023, 21:07

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров сообщил, что в округе все коммунальные службы работают в усиленной режиме из-за погоды. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Он напомнил, что прошлой ночью во всей Московской области были мощный снегопад и ледяной дождь, способствовавшие образованию гололёда.

«Наши дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме, особое внимание уделяем сейчас дорогам, тротуарам и остановкам общественного транспорта. На очистку улиц и дорог выведено 24 единицы техники. Сотрудники управляющих организаций ведут расчистку дворовых территорий от снега и наледи», — отметил в своём Telegram-канале Прохоров.

Он подчеркнул, что все работы в городском округе идут с ночи и находятся на особом контроле у главы Жуковского.

Жителям рекомендовали соблюдать осторожность на улице.

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#непогода
#дождь
#снегопад
#ледяной дождь
#коммунальные службы
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