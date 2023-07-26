Синоптик Шувалов назвал причину дождливого лета в Москве

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«Мы имеем дело с особенностями атмосферной циркуляции. Распределение осадков достаточно прихотливое. В Москве с начала июля выпало больше 120% месячной нормы и выпадет ещё. Но при этом в Рязани и Туле идёт недобор осадков, а в Воронеже, наоборот, 150% осадков»,-объясняет синоптик.
«Надо поискать такие годы, когда не было плюс 30», —говорит синоптик Александр Шувалов.Дожди закончатся к воскресенью, 30 июля, наступит тёплая погода. Август начнётся без осадков.
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