Синоптик Шувалов назвал причину дождливого лета в Москве

На кадастровый учёт поставили многоквартирный жилой дом, состоящий из 3 корпусов, в жилом комплексе «Изумрудные холмы» в городском округе Красногорск.

Корпуса многоквартирных домов жилого комплекса представляют собой 25-этажные дома с подземной парковкой, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Каждый корпус отличается индивидуальным дизайном.

Застройщик проекта жилого комплекса является Группа компаний «Эталон».

На кадастровый учёт поставили корпуса № 18, 19 и 20, в которых насчитывается 437 квартир.

Постановка на кадастр жилых домов и таунхаусов определенно радостное событие для владельцев недвижимости в этих домах. Это означает, что владельцы смогут оформить регистрацию по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, совершать имущественные сделки и записать детей в школы и детские сады.

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