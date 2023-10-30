Синоптик Шувалов обещал москвичам «африканскую» жару и египетские ночи

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Холодная погода с ледяными дождями и ветром в Москве на этой неделе сменится.
Москву ждёт «африканская» жара и египетские ночи. Температура воздуха будет превышать среднесуточные нормы. Такой прогноз телеканалу «360» дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Холодный циклон перешёл на северо-восток и север региона. Из-за этого в Тверской и Владимирской области будет гололед.
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Холодный циклон перешёл на северо-восток и север региона. Из-за этого в Тверской и Владимирской области будет гололед.
«В Москве нужно настраиваться на всплеск тепла, на приход «африканской» жары, потому что именно так ее определили, и египетских ночей», — сказал Александр Шувалов.Сегодня вечером в столице воздух прогреется до 7-9 градусов тепла. Что на 4-6 градусов выше нормы, отметил синоптик. Такая погода сохранится и во вторник. Уйдет «африканская» жара из Москвы в четверг: наступит похолодание до 6-9 градусов выше нуля, пройдут кратковременные дожди.
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Мария Фирсова