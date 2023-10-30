Синоптик Шувалов обещал москвичам «африканскую» жару и египетские ночи

Завершился седьмой окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». По итогам соревнования пятнадцать команд-победителей разделили призовой фонд в три миллиона рублей.