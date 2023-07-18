Синоптик Шувалов опроверг прогнозы аномальной жары в России. 

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT прокомментировал информацию от метеослужб, согласно которым из-за «теплового взрыва» в Сахаре на юг Европы может прийти аномальная жара: по данным синоптиков, температура на Сардинии сможет достигнуть +50 °C.
Как сообщил синоптик, в настоящее время температуры на 10—15 °C выше, чем обычно.
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Дана Игумнова