Синоптик Шувалов: подтопления в Приморском крае могут усилиться

Детский врач-хирург из Балашихи прошла в финал Центрального федерального округа Всероссийского конкурса «Лидеры России». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Конкурс управленцев проводится с 2017 года по поручению резидента.



В апреле стартовал его пятый сезон проекта. Всего на участие поступило около 160 тысяч заявок из 89 стран. К участию в региональном этапе конкурса были допущены 3009 человек, из Московской области – 191.

Заведующая отделением хирургии новорождённых балашихинской больницы Юлия Шугина оказалась единственным врачом среди них.



Её команда успешно справилась с заданиями регионального этапа. Теперь девушку новые испытания в Финале ЦФО в декабре.

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