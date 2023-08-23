Синоптик Шувалов: подтопления в Приморском крае могут усилиться

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«В пятницу очень нехороший циклон поднимается с Корейского полуострова, количество осадков опять будет зашкаливать. Даже приморское управление даёт количество осадков местами до 60 мм за 12 часов. Те подтопления, которые были и вроде пошли на спад, они могут усилиться», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.Он подчеркнул, что, хотя в последствии циклон и уйдёт на восток Хабаровского края, Приморский край окажется основным местом его удара.
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