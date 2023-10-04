Синоптик Шувалов пообещал москвичам первый снег в предстоящие выходные

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Первый снег в Москве выпадет уже в предстоящие выходные. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, начиная с пятницы, 6 октября, погода в российской столице начнёт резко меняться. В последний рабочий день на неделе похолодает до 9 … 11 градусов. А уже в первой половине дня субботы выпадет снег.
Синоптик отметил, что ночные температуры опустятся до нуля, а днём будет 6 ... 8 градусов.
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«В субботу, в утренние часы, в воздухе запорхает снег. Причём запорхает не так, чтобы очень слабо и малозаметно, а основательно. К концу дня или воскресенье утром может образоваться снежный покров. Ещё зелёная листва может покрыться небольшим снегом», — сказал Шувалов.
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Екатерина Шмакова