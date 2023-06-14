Синоптик Шувалов предрёк неблагоприятную погоду для Сочи, Кубани и Ставропольского края

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Эксперт отметил, что кардинального улучшения ситуации не будет.
«В четверг и пятницу дожди могут быть не той интенсивности, в субботу и воскресенье вроде бы передышка от дождей, и затем вновь с юга Турции поднимается очередная циклоническая область, и опять грозы, грозы и ещё раз грозы. А там, где грозы, там и ливни, которые местами могут быть сильными», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Московском регионе в пятницу ожидается 30-градусная жара. По его ловам, всю рабочую неделю в Москве и Подмосковье будет солнечная погода без осадков. Температура воздуха будет повышаться каждый день и достигнет своего пика к пятнице. Синоптик добавил, что температура воздуха в ночные часы также будет повышаться и к пятнице она достигнет плюс 14-15 градусов.