Синоптик Шувалов предрёк перепады температуры в Москве

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Синоптика прогностического центра «Метео-ТВ» Александра Ильина заявил, что сегодня, 1 ноября, погода в Москве сохранится ясной и относительно тёплой с температурными значениями 11-13°C, однако уже завтра наступит похолодание.
«Температурный максимум в Москве днем составит 6-8°C. Вероятность осадков так же останется небольшой, но по области могут быть несущественные осадки. Западный ветер по силе достигнет 6-11 м/сек», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» синоптик.
В пятницу, 3 ноября, по словам эксперта, будет облачно, а температура воздуха составит 5-7°C.
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Мелисса Тимофеева