Синоптик Шувалов предсказал грозовые ливни в Москве на следующей неделе

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Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов после 7 августа на Москву обрушатся ливни и грозы. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Не исключены ливневые дожди, шквалистый ветер и грозы, местами возможен град. Это сразу же вызовет снижение температуры до 23--24 градусов тепла», — приводит слова синоптика NEWS.ru
По словам Шувалова, к концу недели температура опустится до плюс 15–20 градусов.
Ночью похолодает до +18 градусов. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление достигнет 750 миллиметров ртутного столба. В Подмосковье также ожидается от 29 до 34 градусов, а ночью температура опустится до +15 градусов.
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