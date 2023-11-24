Синоптик Шувалов предупредил о ледяном дожде в Москве

Платформе «Мой экспорт», которая предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, уже три года. Цифровая экосистема, предоставляющая экспортерам удобство и эффективность в коммуникации с государственными и другими партнерами, за этот период оказала более 115 тысяч услуг и помогла 23 тысячам пользователей.