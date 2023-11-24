Синоптик Шувалов предупредил о ледяном дожде в Москве

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Москве ожидаются ледяной дождь и снегопады в конце этой и начале следующей недели.
«В ночь на воскресенье начнутся осадки, которые по силе и интенсивности превысят то, что было ночью сегодня. Сегодня выпало за ночь 4 мм осадков. В субботу -6...-1°С, ночь на воскресенье будет холодная, а днём мороз ослабнет. В понедельник снегопады 15-18 мм и сугробы подрастут, будет ледяной дождь в середине дня», — прокомментировал в беседе с RT специалист.
Кроме того, сообщается, что в столице установлен рекорд по самому низкому давлению. Специалисты отмечают, что такая ситуация связана с тем, что Московский регион находится вблизи центра глубокого атлантического циклона. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на «Метеовести», атмосферное давление продолжит понижаться, его минимальное значение сегодня составит 717–718 мм рт. ст., однако к вечеру оно начнёт расти.
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