Синоптик Шувалов раскрыл, когда Москву накроют снегопады

Ещё на 34 станциях ЦППК пассажиры могут теперь после установки валидаторов покупать билеты через мобильное приложение. Они также могут приобретать абонементы на определённое количество поездок и пользоваться функцией быстрого прохода для региональных льготников Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.