Синоптик Шувалов раскрыл, когда Москву накроют снегопады

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Первый снегопад накроет столицу уже на этой неделе. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам специалиста, предстоящая неделя станет настоящим началом зимнего периода в Москве. Уже в среду в столичный регион вернутся заморозки, а к концу недели пойдёт снег.
По словам специалиста, к концу недели в Москве выпадет около 10 сантиметров осадков.
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«Сегодня тепло, пасмурно, моросит дождь, туманно, но это последний тёплый день на этой неделе. Уже завтра, во вторник, мы попадаем в тыл циклона, который принес это тепло. Температура просядет от 0 до 5 градусов во вторник, а в среду и четверг вернутся заморозки и отрицательные температуры: ночью и около полудня температура едва сможет преодолеть отметку в 0 градусов, а в пятницу ждут снегопады», — сказал Александр Шувалов.
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Екатерина Шмакова