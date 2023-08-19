Синоптик Шувалов рассказал о понижении температуры и дождях в Москве на следующей неделе

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что Москву на следующей неделе ждет существенное понижение температуры и практически ежедневные дожди. Об этом сообщают «Известия».
По словам Шувалова, в понедельник температура воздуха составит плюс 21–23 градуса. Со вторника в столицу придет существенное похолодание, температура воздуха понизится до плюс 17–19 градусов.
Синоптик также отметил, что практически каждый день будет дождливым, существенных всплесков тепла больше не предвидится.
Напомним, Подмосковный Минтранс призвал водителей быть очень внимательными во время плохой погоды. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра, соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. В местах скопления пешеходов необходимо снижать скорость и не отвлекаться на телефон.
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Екатерина Коршунова