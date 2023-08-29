Синоптик Шувалов спрогнозировал двухдневные осадки в Приморье и подтопления

Фото: istockphoto.com/Marcin Kilarski
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Приморье осадки будут продолжаться в течение двух дней с возможными подтоплениями.
«За эти дни может выпасть от 40 мм, а местами и 130-150 мм осадков, что сравнимо с месячной нормой осадков. Учитывая, что до этого в самом Владивостоке уже выпало две месячные нормы осадков, то это очень серьёзная добавка. Вполне возможны и прогнозируются местными синоптиками подъём уровня рек и новые подтопления», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.
Он добавил, что циклон будет постепенно сдвигаться с юго-запада на северо-восток в регионе.
Читайте также:
Приморью снова предрекли дожди
Новый тайфун может обрушиться на Приморье в начале сентября
Синоптик Тишковец: температура воздуха в Москве 1 сентября может подняться до +30
Мелисса Тимофеева