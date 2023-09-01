Синоптик Шувалов: «Таких роскошных дней, как сегодня, уже не будет»

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил о некотором похолодании и дождях в Москве на следующей неделе.
«Таких роскошных дней, как сегодня, уже не будет. На следующей неделе будут проходить дожди 5-6 сентября. Скорее, заденет северные районы Москвы. <…> Первая половина недели 20-22°С, а вот вторая половина недели будет существенно прохладнее. Я думаю, 16-18°С — это тот максимум, на который можно рассчитывать», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.
До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в центральной части России в ближайшее время установится теплая и солнечная погода. Так, согласно прогнозам, первая неделя сентября будет теплой, отмечается превышение среднесуточной температуры до 15°С.
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