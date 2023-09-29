Синоптик Шувалов: в пятницу в Москве будет установлен новый погодный рекорд

Фото: iStock/VvoeVale
В пятницу, 29 сентября, будет установлен новый погодный рекорд. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.
Температура воздуха в Москве в пятницу поднимется до 24 градусов, что станет новым погодным рекордом. Последний раз такая погода в этот день наблюдалась в 1900 году, когда столбики термометров поднялись до 23,3 градусов.
По прогнозам собеседника NEWS.ru, такая погода может сохраниться и в субботу.
А вот в воскресенье уже ожидаются похолодание и дожди. 1 октября выпадет до 5 мм осадков – это сумма всех осадков, выпавших за сентябрь. Температура воздуха не превысит 18 градусов.
Читайте также:
Синоптики рассказали, когда в европейскую Россию придет холодная осень
Синоптик Тишковец спрогнозировал, когда в Москве включат отопление
Метеоролог Тишковец: Зима в России будет неустойчивой и капризной
По прогнозам собеседника NEWS.ru, такая погода может сохраниться и в субботу.
Читайте также:
Синоптики рассказали, когда в европейскую Россию придет холодная осень
Синоптик Тишковец спрогнозировал, когда в Москве включат отопление
Метеоролог Тишковец: Зима в России будет неустойчивой и капризной
Анастасия Чинкова