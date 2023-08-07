Синоптик Шувалов: Вся европейская часть России в природных аномалиях

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что вся европейская территория России находится в природных аномалиях, в частности, в двух областях страны наблюдается сильное повышение над нормой температуры.
«От 4 до 8°С выше нормы сейчас: Краснодарский край, Ставропольский край, Нижнее Поволжье от Волгограда до Элисты. Там дневные температуры зашкаливают за +40°С. Именно Калмыкия, Астраханская область и Волгоградская область. Они заняли вчера все топ-10 самых жарких мест», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.
Он добавил, что в столице температура на 6-6,5°С выше нормы.
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