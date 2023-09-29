Синоптик Шувалов заявил, что октябрь не будет дождливым

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Уже послезавтра теплая сентябрьская погода сменится на дождливую октябрьскую. Об этом в эфире «Радио 1» заявил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.
По словам синоптика, на территории Москвы и Московской области в субботу и пятницу будет наблюдаться тёплая погода с температурой 22 градуса. Однако уже в воскресенье, 1 октября, в регион придёт дождь.
При этом специалист подчеркнул, что дождливых дней в октябре будет не слишком много. По прогнозам, погода во второй осенний месяц будет близка к своей климатической норме.
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«Пора покончить с очень тёплой и сухой погодой, потому что количество выпавших осадков по области не превышает и 10 процентов от требуемой месячной нормы. Это самый сухой месяц за весь ряд метеонаблюдений, так что дождь очень даже нужен. Но, к сожалению, он не будет затяжным. Количество выпавших осадков, может, где-то и превысит пять миллиметров, но в среднем будет около трёх миллиметров», — заметил Шувалов.
«Особенно дождливым октябрь он не прогнозируется. С вероятностью 70 процентов октябрь по температуре и по осадкам окажется близким к норме. Как минимум, первая неделя будет точно октябрьская – 12… 17 днём, а потом — 10… 13 градусов», — сказал синоптик.Читайте также:
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Екатерина Шмакова