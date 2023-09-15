Синоптик Шувалов заявил о возможном втором пришествии бабьего лета

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на следующей неделе, 20 и 21 сентября возможно повышение температур и возвращение бабьего лета.
«Больше тепла получит Центральный регион, средняя полоса России — ожидается 20… 22 °С. Пока непонятно с осадками, но, возможно, это второе пришествие бабьего лета», — отметил в беседе с RT синоптик.
А вот в эти выходные, по словам специалиста, бабьего лета ждать не стоит, а в понедельник и вторник возможны небольшие дожди.
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