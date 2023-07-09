Синоптик Тишковец предупредил о рекордном похолодании

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к середине недели в Москве и Центральной России дневная температура воздуха будет составлять не выше плюс 16 градусов. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что среда может стать самым холодным днем за последние 75 лет. К выходным июльская погода стабилизируется.
Тишковец подчеркнул, что в понедельник ожидается плюс 17 – плюс 22 градуса, а во вторник днем уже не выше плюс 14 — плюс 19 градусов.
Синоптик отметил, что такие похолодания случаются не чаще чем раз в 15 лет.
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Тишковец подчеркнул, что в понедельник ожидается плюс 17 – плюс 22 градуса, а во вторник днем уже не выше плюс 14 — плюс 19 градусов.
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Екатерина Коршунова