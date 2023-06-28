Синоптик Тишковец рассказал, какую погоду ждать в июле

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Синоптик Евгений Тишковец обещает жаркий и засушливый июль в Центральной России
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал радио Sputnik, что в июне в центральных российских регионах температура воздуха оказалась ниже нормы, но к концу месяца ситуация начала выправляться. Но восполнение дефицита осадков вряд ли случится— их недобор по итогам июня, возможно, составит 40% от положенного.
По данным синоптика, в июле жителей Центральной России ждёт засуха.
Температура воздуха будет на 2 или более градусов выше климатической нормы. Из-за особенностей погоды вероятна высокая пожароопасность.
Ранее диетолог Шота призвала россиян отказаться от трех продуктов в жару. По мнению диетолога, жирное и сладкое мороженое дает большую нагрузку на поджелудочную и печень. По этой причине в жаркую погоду лучше сделать выбор в пользу фруктового льда или сорбета.
По данным синоптика, в июле жителей Центральной России ждёт засуха.
Ранее диетолог Шота призвала россиян отказаться от трех продуктов в жару. По мнению диетолога, жирное и сладкое мороженое дает большую нагрузку на поджелудочную и печень. По этой причине в жаркую погоду лучше сделать выбор в пользу фруктового льда или сорбета.
Мария Фирсова