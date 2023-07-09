Синоптик Тишковец рассказал о погоде в воскресенье

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в воскресенье в Москве ожидается облачная погода без существенных осадков и до плюс 25 градусов. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что в столице дневная температура воздуха составит плюс 23 – плюс 25 градусов, в Подмосковье — плюс 20 – плюс 25 градусов. Также будет происходить падение атмосферного давления, которое составит 743 миллиметра ртутного столба.
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