Синоптик Тишковец спрогнозировал погоду в июле

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Синоптик Тишковец пообещал засушливый июль и температуру на два градуса выше нормы
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал засушливый июль. Об этом сообщает «Sputnik».
Тишковец отметил, что в июле едва ли можно ожидать половину дождей от средней месячной нормы осадков. Синоптик рассказал, что такой засушливый месяц «в среднем бывает не чаще одного раза в восемь лет».
Тишков добавил, что температура воздуха в июле будет на два градуса выше климатической нормы. Для Центральной России нормой считается 10–15 градусов ночью и 22–27 градусов в дневные часы.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Вильфанд предсказал дожди в нескольких регионах России.
Тишковец отметил, что в июле едва ли можно ожидать половину дождей от средней месячной нормы осадков. Синоптик рассказал, что такой засушливый месяц «в среднем бывает не чаще одного раза в восемь лет».
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Вильфанд предсказал дожди в нескольких регионах России.
Екатерина Коршунова