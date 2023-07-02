Синоптик Тишковец спрогнозировал тридцатиградусную жару

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Синоптик Тишковец сообщил, что воздух в Москве к концу следующей недели прогреется до плюс 30 градусов
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к концу следующей недели воздух в Москве прогреется до плюс 30 градусов. Об этом пишет РИА Новости.
Синоптик рассказал, что следующая неделя в Центральной России окажется довольно теплой и душной. Температура будет на несколько градусов выше климатической нормы «макушки лета».
Тишковец также отметил, что сохраняется высокая вероятность скоротечных дождей и грома в понедельник, среду и четверг, интенсивные дожди ожидаются в пятницу и субботу.
Уточняется, что ночи будут теплыми, температура воздуха не опустится ниже 13–18 градусов.
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Синоптик рассказал, что следующая неделя в Центральной России окажется довольно теплой и душной. Температура будет на несколько градусов выше климатической нормы «макушки лета».
Уточняется, что ночи будут теплыми, температура воздуха не опустится ниже 13–18 градусов.
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Екатерина Коршунова