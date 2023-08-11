Синоптик Тишковец пообещал аномальную жару в Москве на следующей неделе

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После дождливых выходных в Москве на следующей неделе температура воздуха прогреется до 33 градусов жары. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«К четвергу, когда регион окажется во власти солнечного и перегретого азорского антициклона, столбики термометров покажут +30…+33, что на 10 градусов выше климатической нормы», - написал Тишковец в своем Telegram-канале.
По его словам, 17 августа такая высокая температура приблизится к рекорду 1954 года. В тот день воздух прогрелся до 33,5 градусов. Однако жара продержится всего пару дней и отступит к выходным, заключил синоптик.
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