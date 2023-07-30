Синоптик Тишковец предупредил о 30-градусной жаре

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что следующая неделя в Москве ожидается теплой — до плюс 30 градусов. Об этом сообщают РИА Новости.
Отмечается, что со среды возможны кратковременные дожди. В последний день июля в Московском регионе будет преобладать солнечная и сухая погода.
В ночь на 31 июля ожидается до плюс 10 — плюс 15 градусов, дневная температура воздуха составит плюс 22 — плюс 27 градусов.
Напомним, ранее климатолог Семенов предсказал рост природных пожаров в России из-за потепления. В южные страны Европы в ближайшие дни может прийти экстремальная жара в связи с «тепловым взрывом» в пустыне Сахара. Однако климатологи уверены, что это происходит из-за ежегодных погодных аномалий и России такая жара не угрожает. Для России актуальная другая проблема – глобальное потепление.
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В ночь на 31 июля ожидается до плюс 10 — плюс 15 градусов, дневная температура воздуха составит плюс 22 — плюс 27 градусов.
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Екатерина Коршунова