Синоптик Тишковец предупредил о начале метеорологической зимы

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В Московском регионе и других регионах Центральной России началась метеорологическая зима.
Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём тг-канале.
По данным синоптика, метеорологическая зима наступила раньше календарной, так как случился устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль к отрицательным значениям.
На выходных ожидается облачная погода без осадков. Ночь на воскресенье столбик термометра опустится до -11 градусов Цельсия.
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По данным синоптика, метеорологическая зима наступила раньше календарной, так как случился устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль к отрицательным значениям.
«Вспоминается «Евгений Онегин» и наш классик Александр Сергеевич Пушкин: «Зима!.. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь; Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь»,— заметил Евгений Тишковец.В столице столбики термометров ушли в минус с наступлением полночи, местами пошел снег. Сегодня погода в московском регионе окажется под властью скандинавского антициклона. Дневная температура в Москве достигнет -3 градусов Цельсия, по области — до -5.
На выходных ожидается облачная погода без осадков. Ночь на воскресенье столбик термометра опустится до -11 градусов Цельсия.
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Мария Фирсова