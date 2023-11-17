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Синоптик Тишковец предупредил о начале метеорологической зимы

17 ноября 2023, 08:30
Фото: istockphoto/Koldunov

Фото: istockphoto/Koldunov

В Московском регионе и других регионах Центральной России началась метеорологическая зима.
Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём тг-канале.

По данным синоптика, метеорологическая зима наступила раньше календарной, так как случился устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль к отрицательным значениям.


«Вспоминается «Евгений Онегин» и наш классик Александр Сергеевич Пушкин: «Зима!.. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь; Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь»,— заметил Евгений Тишковец.
В столице столбики термометров ушли в минус с наступлением полночи, местами пошел снег. Сегодня погода в московском регионе окажется под властью скандинавского антициклона. Дневная температура в Москве достигнет -3 градусов Цельсия, по области — до -5.

На выходных ожидается облачная погода без осадков. Ночь на воскресенье столбик термометра опустится до -11 градусов Цельсия.

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#новости
#россия
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Эксперт раскрыл способ приумножить удовольствие от секса
Академик Теслер назвал способ приумножить удовольствие от секса
17 ноября 2023, 10:01

Фото: IStock/grinvalds

Телеведущая Елена Малышева заявила, что оптимальное количество секса для здоровья – это минимум раз в неделю. Однако психиатр, сексолог и академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер уверен, что главное в сексе не количество, а качество.
В беседе с «Радио 1» эксперт рассказал, что продолжительность секса, а также количество половых актов в неделю не говорит о качестве. Главное в этом вопросе – доставить удовольствие своему партнёру.
«Самое главное в сексе – это концентрация внимания не на собственных удовольствиях, а на своём партнёре, главное – это доставить удовольствие ему, от этого ты сам получаешь удовольствие, да ещё и помноженное», — отметил Теслер.
Для того, чтобы получить максимум удовольствия от секса важна и техника, уверен специалист.

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В Москве стали недоступны электросамокаты
17 ноября 2023, 09:49

Фото: iStock/Kathrine_Andi

Электросамокаты теперь недоступны для москвичей из-за минусовой температуры.
Кикшеринговые сервисы Whoosh, Urent, и Яндекса приостановили работу из-за наступивших холодов в столичном регионе, сообщает «РИА Новости».

Во время запуска приложения сервиса Whoosh пользователи получают сообщение, что «самокаты недоступны, но скоро будут в городе». Активные подписки оказались на паузе.  Они активируются после следующей поездки.

В приложении Urent вся карта столицы отмечена красным цветом, что означает невозможность аренды транспорта в данной локации. В приложении Яндекс.Go появилось сообщение о конце сезона.

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#дорога
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#новости
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В ВМФ раскрыли судьбу аварийной атомной подлодки «Нерпа»
ТАСС: главкомат ВМФ предложил утилизировать подлодку «Нерпа»
17 ноября 2023, 09:48

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Главкомат Военно-морского флота (ВМФ) России предложил утилизировать аварийную подводную лодку «Нерпа», находящуюся в лизинге в составе флота Индии. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что главкомат ВМФ считает нецелесообразным проведение ремонта и работ по модернизации подлодки, в первую очередь, по ряду финансовых причин. 

В настоящее время судно находится на судостроительном заводе недалеко от Владивостока, специалисты решают, что с ним делать. 

Российская атомная подлодка вернулась из Индии, где её арендовали на 10 лет и сменили название на Chakra-2, в 2021 году. Стоимость заключённого контракта между государствами составила порядка двух миллионов долларов. 

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#судно
#флот
#специалисты
#россия
#индия
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В Одинцове построили детский сад на 400 мест
17 ноября 2023, 09:39

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В микрорайоне Новая Трехгорка Одинцовского городского округа построили детский сад для 400 малышей. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Детский сад на 400 мест был построен в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». 

Трехэтажный детсад обустроили современными спальнями и игровыми комнатами, залами для занятий музыкой и физическими активностями, а также медицинский кабинет. Кроме этого, в здании расположились пищеблок, помещении администрации и кабинеты логопеда и психолога.

Стоит отметить, что на прилегающий территории к детсаду построили новые игровые площадки ,а также современные спортплощадки для занятий с детьми физкультурой и спортом.

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#подмосковье
#одинцовский городской округ
#дети
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Немку поразили русские мужчины, и она назвала их положительные качества
17 ноября 2023, 09:20

Фото: istockphoto/shironosov

Российская тревел-блогерша пообщалась с немкой, которая вышла замуж за русского и восхищается его положительными качествами.
В личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен», 35-летняя немка Эмили отметила, что русские умеют работать головой и руками. После первой встречи её будущий супруг Сергей починил кухонный кран в её доме, а в браке россиянин взял на себя ответственность по ремонту машины Эмили.

«Представляешь, когда мы пошли с Сергеем на свидание, он подарил мне огромный букет роз! Они стояли почти 2 недели. А когда завяли, он принес другие. И теперь так всегда!», —рассказывает Эмили.
Русский муж оплачивает все счета и отпуск.

«Сам оплачивает все счета, дает мне деньги на продукты. Когда едет домой с работы спрашивает, нужно ли что-то купить», —восхищается своим мужем немка.
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#новости
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«Метеорит»: На Западе пришли в ужас от нового мощного оружия России
DE: Ракетный комплекс «Авангард» может ударить по любой точке мира за 30 минут
17 ноября 2023, 09:19

Фото: iStock/MikeMareen

Российский ракетный комплекс «Авангард» способен нанести удар по любой точке мира всего за 30 минут, об этом пишет The Daily Express.
«Ракета, которую Путин описывал как «метеорит», может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут», - прокомментировали ситуацию в издании. 

В Daily Express также отметили, что ракеты «Авангарда» единственные в мире способны развить скорость в десятки тысяч километров в час. 

Вчера в Минобороны РФ сообщили, что ракетные комплексы «Авангард» поставили на боевое дежурство в Ясненском соединении Ракетных войск стратегического назначения в Оренбургской области.

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#скорость
#минобороны рф
#ракета
#авангард
#оружие
#великобритания
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Брошенная родственниками в Мексике пенсионерка Котова вернулась в Воронеж
17 ноября 2023, 09:10

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Пенсионерка Валентина Котова, которую родственники бросили в Мексике, вернулась в Воронеж, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 73-летняя Валентина Котова вместе с сыном и его женой прибыли в Мексику в 2022 году, предварительно продав всё имущество в России. Они планировали нелегально пересечь границу и попасть в США, однако, миграционная служба пресекла эту попытку. Позднее, сын Котовой и его супруга украинка всё же уехали в Штаты, бросив пожилую мать и дверей российского посольства без средств к существованию.

Благодаря помощи общественников, утром 17 ноября поезд из Москвы привёз женщину на главный вокзал Воронежа. Женщину встретили сотрудники министерства соцзащиты Воронежской области.

Поскольку у пенсионерки не осталось в России не имущества, ни средств к существованию, ей пришлось выбирать себе новый дом. Женщина остановилась на Воронежской области. По её словам, этот регион подходит по ей по климатическим и экономическим факторам. 

С вокзала женщину привезли на снятую для неё общественниками квартиру.

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#сын
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#пенсионерка
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Россиянам чаще стали предлагать вакансии с ежедневной оплатой
Авито Работа: количество вакансий с ежедневной оплатой выросло в 5,2 раза
17 ноября 2023, 09:01

Фото: IStock/Vershinin

В России в ноябре выросло количество вакансий с ежедневной зарплатой в 5,2 раза. Об этом сообщили аналитики Авито Работы (данные исследования есть в распоряжении «Радио 1»).
Средние предлагаемые заработные платы среди таких вакансий также увеличились на 15% — с 3 103 рублей до 3 562 рублей в день. При пересчёте на месячную норму прирост составил с 68 274 рублей до 78 362 рублей.

Больше всего вакансий с ежедневной оплатой труда выросло в сфере такси — в 5,9 раза. В среднем водители получают 3 705 рублей в сутки. На втором месте по росту вакансий оказались курьеры — количество предложений выросло в 5,7 раз. В среднем курьеру предлагают 2 911 рублей в день. В 4,8 раза произошло увеличение числа вакансий в отрасли администрирования (3 850 рублей в день).

Больше всего среди таких вакансий зарплата выросла в сфере производства и сельского хозяйства, прирост составил 98%. Средняя сумма ежедневной оплаты труда изменилась с 2 194 рублей до 4 347 рублей. На 85% выросла оплата труда среди сотрудников сферы страхования. Если в 2022 году работодатели предлагали в день в среднем 2 830 рублей, то теперь сумма составляет 5 227 рублей. Похожая ситуация среди профессий домашнего персонала, в которой увеличение средних зарплат составило 44% — с 2 863 рублей до 3 876 рублей.

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#зарплата
#такси
#водители
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Учительница занималась сексом с 15-летним школьником и смогла избежать тюрьмы
17 ноября 2023, 08:52

Фото: istock / kicsiicsi

В Великобритании учительница из шотландского округа Саут-Ланаркшир 2 раза занялась сексом со школьником, но избежала тюрьмы.
Daily Record пишет, что 33-летняя Шивон Маклин познакомилась с 15-летним парнем, когда готовила к поступлению в университет его родственника. В сентябре прошлого года педагог и подросток занялись сексом в общежитии вуза, куда удалось поступить родственнику. Спустя некоторое время Маклин вместе с подростком приехала на парковку замка Крейгнетан. Они занялись сексом в машине.

О том, что подросток состоит в отношениях с учительницей, догадалась мать школьника. Во время одного из телефонных разговоров, он сказал собеседнику: «Я тебя люблю». Мать проверила телефон и обнаружила интимную переписку с Маклин.

На суде адвокат учительницы сообщил, что женщина получила психологические травмы в детстве, и во время беременности. А за месяц до того, как она совратила пострадавшего, на неё, со слов адвоката, дважды нападали ученики её школы. Защита утверждала, что Маклин сблизилась с юношей под гнётом этих событий. Её характеризовали, как уверенного человека, всегда решавшего чужие проблемы, но не справившегося с собственными.

Учительницу приговорили к 3 месяцам условного заключения под постоянным надзором и на 10 лет внесли в список лиц, совершивших половые преступления. Также педагогу назначили 300 часов неоплачиваемых общественных работ и запретили покидать дом с 19.00 до 7 утра в течение года.

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#секс
#школа
#учитель
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#подростки
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