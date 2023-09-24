Синоптик Тишковец спрогнозировал, когда в Москве включат отопление

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По мнению ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, условная дата начала отопительного сезона в столице может быть смещена на 2 недели.
Отопление в Москве включат во второй половине октября. Сообщается, что начало октября в Центральной России будет по-осеннему холодным. Ночью температура будет понижаться до 2-7 градусов.
По нормам, отопительный сезон стартует, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток держится ниже 8 градусов.
Ранее Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на понедельник, 25 сентября, в Москве пройдет самый сильный ливень в сентябре, может выпасть до 7-10 миллиметров осадков, или 15% от месячной нормы, передает РИА Новости. Заключительная неделя сентября также будет теплой и засушливой. Тишковец подчеркнул, что произойдет «короткая перебивка» из-за холодного атмосферного фронта.
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По нормам, отопительный сезон стартует, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток держится ниже 8 градусов.
«Такого устойчивого похолодания в Москве не ожидается», - сказал Евгений Тишковец.Во второй декаде октября возможно мощное потепление и солнечная погода. Прогнозируется, что октябрь будет теплее нормы на 3 градуса.
Ранее Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на понедельник, 25 сентября, в Москве пройдет самый сильный ливень в сентябре, может выпасть до 7-10 миллиметров осадков, или 15% от месячной нормы, передает РИА Новости. Заключительная неделя сентября также будет теплой и засушливой. Тишковец подчеркнул, что произойдет «короткая перебивка» из-за холодного атмосферного фронта.
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Мария Фирсова